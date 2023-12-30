Скільки будинків пошкоджено: Садовий розповів про наслідки обстрілу Львова

29 грудня під час масованої атаки по Україні окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Львова. Місцева влада повідомила про масштаби руйнувань.

30 грудня мер міста Андрій Садовий провів зустріч із мешканцями будинків, які постраждали від масованої атаки. Посадовець розповів, як будуть ліквідовувати наслідки обстрілів.

Дивіться також Ворог поцілив у житлові будинки в Одесі: кількість постраждалих знову зросла

Скільки будинків пошкоджено у Львові

За словами мера, внаслідок вчорашнього ракетного удару по Львову пошкоджень зазнали 18 житлових будинків, вибито понад 2 тисячі вікон.

Садовий наголосив, що вікна і двері вже почали встановлювати.

Місто компенсує вартість, або допоможе із роботами. До 12 тисяч гривень за вікна та до 8 тисяч за вхідні двері,

– зазначив міський голова.

Пошкоджено 3 школи та дитячий садок

: Детальну інформацію про компенсацію робіт із встановлення вікон і дверей, вибитих чи пошкоджених під час російської атаки, можна отримати у виїзному ЦНАПі, який працює у ліцеї "Сихівський". Графік роботи: неділя, 31 грудня 10:00 – 15:00, наступного тижня щодня 10:00 – 19:00 годині.

Садовий повідомив, що у двох школах, які менше пошкоджені, вікна вже почали встановлювати.

Зокрема, у ліцеї "Оріана" за два тижні поставлять нові вікна за кошт благодійників. Для реконструкції самої будівлі кошти візьмуть з міського бюджету.

Попередня вартість ліквідації наслідків ворожого обстрілу по житловому фонду 35 мільйонів гривень. По навчальних закладах триває обрахунок,

– розповів Садовий.

Що відомо про постраждалих у Львові внаслідок атаки 29 грудня