Скільки будинків пошкоджено: Садовий розповів про наслідки обстрілу Львова
Джерело:Андрій Садовий
29 грудня під час масованої атаки по Україні окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Львова. Місцева влада повідомила про масштаби руйнувань.
30 грудня мер міста Андрій Садовий провів зустріч із мешканцями будинків, які постраждали від масованої атаки. Посадовець розповів, як будуть ліквідовувати наслідки обстрілів.
Дивіться також Ворог поцілив у житлові будинки в Одесі: кількість постраждалих знову зросла
Скільки будинків пошкоджено у Львові
За словами мера, внаслідок вчорашнього ракетного удару по Львову пошкоджень зазнали 18 житлових будинків, вибито понад 2 тисячі вікон.
Садовий наголосив, що вікна і двері вже почали встановлювати.
Місто компенсує вартість, або допоможе із роботами. До 12 тисяч гривень за вікна та до 8 тисяч за вхідні двері,
– зазначив міський голова.
Пошкоджено 3 школи та дитячий садок
Садовий повідомив, що у двох школах, які менше пошкоджені, вікна вже почали встановлювати.
Зокрема, у ліцеї "Оріана" за два тижні поставлять нові вікна за кошт благодійників. Для реконструкції самої будівлі кошти візьмуть з міського бюджету.
Попередня вартість ліквідації наслідків ворожого обстрілу по житловому фонду 35 мільйонів гривень. По навчальних закладах триває обрахунок,
– розповів Садовий.
Що відомо про постраждалих у Львові внаслідок атаки 29 грудня
- 29 грудня вранці країна-агресорка вдарила по Україні понад 110 ракетами. Також ворог використав "Шахеди". На жаль, є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури у різних обласних центрах.
- У Львові під час атаки пролунало 5 вибухів. Одна людина загинула. 15 людей зазнали поранень. Зокрема, одна жінка перебуває у важкому стані.
- Станом на 15:00 кількість жертв від вчорашнього обстрілу становила 39 загиблих і 159 постраждалих. Згодом стало відомо, що в Одесі у лікарні помер 77-річний потерпілий.