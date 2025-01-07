У Львові ТЦК побили та силою запхали чоловіка до буса: Лубінець відреагував

У мережі поширили відео, на якому працівники ТЦК застосовують фізичну силу до громадянина, намагаючись його запхати до машини. З'явилася реакція омбудсмена.

Конфлікт між цивільним і військовими стався у Львові. На кадрах видно, як працівники ТЦК намагаються силоміць посадити чоловіка у бус, а той пручається. Представники військкомату б'ють громадянина ногами, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення Дмитра Лубінця.

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Реакція Лубінця на сутичку ТЦК і цивільного

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що на кожне порушення у кожному регіоні він завжди реагую належним чином.

Сьогодні у мережі шириться відео зі Львівщини, що, ймовірно, працівники ТЦК та СП побили чоловіка. Мій представник у Львівській області Тарас Подвірний вже направив офіційні звернення до обласного ТЦК та СП, військової служби правопорядку, а також повідомить Державне бюро розслідувань у разі підтвердження фактів застосування фізичної сили,

– заявив Лубінець.

Посадовець підкреслив, що коли порушення прав людини буде підтверджене, він вимагає належної реакції та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства України.

Конфлікт між цивільним і представниками ТЦК: дивіться відео

До слова, у Дніпрі 7 січня чоловік поранив ножем поліцейського під час перевірки військово-облікових документів.