У Львові затримали працівників онкоцентру й вручили їм повістки: у ТЦК пояснили ситуацію
Джерело:"Еспресо"
У мережі 30 квітня почала ширитися інформація про те, що медики-фізики з онкологічного центру у Львові були затримані представниками ТЦК. Чоловіки дійсно отримали повістки, уточнили дані в ТЦК, а після – їх відпустили.
Зокрема про цей інцидент писали в телеграм-каналі "Львівич". Наразі у ТЦК та Першому медичному об'єднанні Львова прокоментували ситуацію з врученням повісток.
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Медиків затримали дорогою на роботу
Як повідомляли у мережі, зранку 30 квітня працівники ТЦК затримали двох медичних фізиків Першого медичного об'єднання Львова, які працювали в онкологічному центрі. Користувачі стверджували, що буцімто ці дії "призвели до того, що робота центру просто зупинилася". Ба більше, у мережі також писали, що нібито "100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК".
Втім, це не так. Як пояснили у Львівському ОТЦК та СП пояснили, що двох фізиків запросили до ТЦК, де уточнили особисті дані медиків. Під час перевірки стало відомо, що вони стоять на обліку в іншому військкоматі, тому повістки видали за місцем реєстрації.
Так, двох медичних фізиків Першого медичного об'єднання Львова запросили в ТЦК. Перевірили дані й виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки за місцем реєстрації, згідно з чинним законодавством,
– заявили в ТЦК.
В онкоцентрі також прокоментували інцидент
В Першому медичному об'єднанні Львова наголосили, що після вручення повісток двом медичним фізикам онкологічний центр працює у звичному режимі. Водночас в об'єднанні уникнули відповіді на питання щодо того, чи призупиняв роботу центр через відсутність двох фахівців.
Онкологічний центр Першого медоб'єднання Львова працює у звичному режимі. Фізики центру перебувають на роботі. Двох спеціалістів медзакладу дійсно викликали до ТЦК – для уточнення облікових даних. На цей час обоє повернулись до виконання своїх посадових обов'язків,
– повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова.
Новий порядок оновлення даних в ТЦК
- 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. Тоді всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані у ТЦК. Мовиться й про тих українців, які проживають за кордоном.
- На оновлення даних військовозобов'язаний має 60 днів. Якщо протягом цього часу він не оновить свої особисті дані, то його оголошують у розшук й поліція може примусово доставити його до ТЦК.
- Якщо цього не вдасться, то ухилянта можуть позбавити права керувати автомобілем, а також накласти штраф до 25 тисяч гривень.