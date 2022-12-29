У Львові пролунали потужні вибухи під час масованої ракетної атаки

Під час повітряної тривоги у Львові пролунали кілька потужних вибухів. Залишайтеся в укриттях.

Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки 29 грудня кілька надзвичайно потужних вибухів пролунало у Львові. Це підтвердив міський голова.

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У Львові прогриміли вибухи

Про це у своєму телеграмі написав мер Львова Андрій Садовий. Він також закликав мешканців залишатися в укриттях. Невдовзі додатковою інформацією поділився глава ОВА Максим Козицький. Він поспішив заспокоїти мешканців області. За його словами, працює ППО.

Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО та наслідки російських терористичних ударів. Не відправляйте ці кадри в БУДЬ-ЯКІ телеграм-чати та боти!!! Ворог уважно моніторить інформпростір. Вірте воїнам! Вірте в ЗС України!

Біля 10:00 Козицький додав, що частину ракет, випущених ворогом, на Львівщині вдалося збити силам ППО. Водночас він додав, що не виключається загроза повторного ракетного удару.

Майже ціле місто без світла

Водночас користувачі мережі повідомляють про те, що у частині міста відсутня електроенергія.

Згодом Андрій Садовий зазначив, що 90% міста залишилися без світла внаслідок вибухів. Він додав, що очікується інформація від енергетиків. Наразі відомо, що у Львові не курсують трамваї та тролейбуси. Також можливі перебої з постачанням води. На об'єктах критичної інфраструктури переходять на роботу дизель-генераторів.

Зауважимо, що телеграм-канали повідомляли про вибухи в Івано-Франківську. Як зазначив міський голова Руслан Марцінків, відповідна інформація не відповідає дійсності.