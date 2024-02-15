У Львові пролунали вибухи

15 лютого 2024, 06:32
Читать новость на русском

У Львові пролунали вибухи. Адже окупанти запустили по місту щонайменше 4 ракети.

Перший вибух у Львові пролунав орієнтовно о 6:33. Вороги запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. 

Дивіться також У Києві та області лунають вибухи: працює ППО, ракети маневрують

Що відомо про вибухи у Львові

Львів. Дуже гучно. Нічого не знімаємо. Ніде не викладаємо. Працює ППО,
– закликав Максим Козицький орієнтовно о 6:35. 

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що станом на 6:35 у Львові чутно знову звуки вибухів.

Загроза досі зберігається. Будьте як мінімум в коридорі!
– закликав посадовець.  

Станом на 6:37 у місті зберігається повітряна тривога. 

Повітряні сили ЗСУ написали орієнтовно о 6:38, що ракети перебувають на Львівщині та Хмельниччині. Вони постійно змінюють курс.

Орієнтовно о 6:42 у місті знову пролунали вибухи. 

Станом на 6:44 у межах міста знову зафіксували ракету. Повітряні сили ЗСУ закликали людей перебувати в укриттях цивільного захисту. 

Вже орієнтовно о 7:10 у місті пролунав відбій повітряної тривоги. 

Зверніть увагу! Андрій Садовий повідомив, що у Львові є влучання. За попередньою інформацією, у декількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає.

 

Автор: Діана Квасневська