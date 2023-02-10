У Львові пролунала ціла серія вибухів: в області працювала ППО

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні 10 лютого. Під час чергової атаки кілька вибухів пролунала на Львівщині. За наявною інформацією, спрацювала ППО.

Пролунали вибухи близько 10:54. Місцева влада запевняє, що в області працює ППО.

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У Львові пролунала низка вибухів

Як зазначив глава Львівської ОВА Максим Козицький о 10:48, в області працює ППО. Гучні вибухи у самому Львові чули близько 10:54. Через хвилину це підтвердив міський голова Андрій Садовий та також наголосив на роботі протиповітряної оборони.

Зауважимо, що журналісти 24 Каналу нарахували близько 7 вибухів. Очікуємо на підтвердження відповідної інформації від місцевої влади. Вас же закликаємо не фотографувати та не знімати на відео роботу ППО. Якщо ж така спокуса виникла, то не викладайте матеріали у соціальні мережі. Не будьте спільниками ворога!

Об 11:17 Максим Козицький попередив мешканців області. Він наголосив, що можуть бути проблеми з постачанням електроенергії.

Одна з ракет упала на зупинці

Згодом Максим Козицький зауважив, що одна з російських ракет упала у Золочівському районі поблизу села Кізлів. Причому сталося це поблизу автобусної зупинки. На щастя, ворожий об'єкт не вибухнув.

Наразі на місці працюють надзвичайники, щоб знешкодити ракету. За попередньою інформацією, минулося без жертв і постраждалих.

У Хмельницькому теж пролунав вибух

Поблизу цього населеного пункту перекрили рух для транспортних засобів. Автомобілі, які їдуть з боку Києва, спрямовують через Буськ і Красне. А ті, які рухаються до столиці – через Великосілки, на автомобільну дорогу Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

За словами глави ОВА Сергія Гамалія, внаслідок вибуху частина міста залишається без світла. Він також попередив про те, що можуть бути збої у постачанні води.

Крім того, високопосадовець закликав людей не покидати укриттів. Нагадуємо, що ризик ракетного удару все ще зберігається. Тож доти, поки не буде сигналу про відбій, ні в якому разі не покидайте укриттів. Це може врятувати вам життя.