"У полоні свят немає": у Львові відбулась акція на підтримку військовополонених

У Львові 12 квітня пройшла акція на підтримку захисників, які перебувають у російському полоні, а також зниклих безвісти охоронців. Небайдужі громадяни прийшли з плакатами та фото своїх рідних і близьких військовополонених.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з місця події.

До теми "Полон вбиває, просто поки не тебе": у Києві пройшла акція на підтримку військовополонених

Як пройшла акція на підтримку військовополонених у Львові

Небайдужі громадяни цього разу зібралися на акцію на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти поблизу Львівського національного академічного театру опери та балету.

Участь у заході взяли сотні людей, серед яких були близьких і рідних захисників, а також – ветерани.



Акція на підтримку військовополонених у Львові 12 квітня / Фото Наталі Бондар, 24 Канал

Учасники зібралися біля будівлі театру на проспекті Свободи о 14:00. Організатором акції виступила Асоціація родин захисників "Азовсталі".



Багато громадян прийшло з плакатами з вимогою звільнити захисників "Азовсталі" / Фото Наталі Бондар, 24 Канал

На численних плакатах було написано: "Волю захисникам Маріуполя", "Наші Герої мають бути вільними", "Я голос полонених – а ти", "В полоні немає весни" тощо.



На акцію прийшло багато людей / Фото Наталі Бондар, 24 Канал

Загалом родини військовополонених бійців Маріупольського гарнізону вкотре зібралися, щоб нагадати про тих, хто перебуває в російському полоні, та привернути увагу до дій щодо їх повернення додому.

Що відбувалося на акції на підтримку військовополонених у Львові / Фото Наталі Бондар, 24 Канал

Варто зазначити, що подібна акція не вперше проходить у Львові. Небайдужі громадяни час від часу виходять на головні вулиці та площі міста, щоб нагадати про тих наших громадян, які досі перебувають у ворожому полоні, та із закликом повернути їх додому.

У Львові люди закликали повернути наших військовополонених додому: дивіться відео

До слова, минула акція на підтримку захисників "Азовсталі" у Києві відбулася 6 квітня. Люди прийшли на бульвар Тараса Шевченка з плакатами, закликаючи не забувати про Героїв, які досі перебувають у полоні.