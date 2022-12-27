Троє чоловіків провалились під кригу у Львові: один з них загинув

У Львові на вулиці Стрийській в озеро провалилися троє львів'ян. Двоє чоловіків вибралися, а їхній приятель, на жаль, втопився.

Відомо, що загиблому було 27 років. Чоловіки хотіли пройти через озеро до ресторану "Реберня", який розташований на березі.

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Переходили озеро й провалилися: подробиці нещасного випадку

Уночі 26 грудня компанія прямувала до ресторану. Близько 22:30 чоловіки провалилися під лід місцевого озера.

На жаль, коли рятувальники приїхали на місце подій, один з чоловіків вже втонув. Натомість двом пощастило вибратися з крижаної пастки.

Після цього викликали водолазів, які близько двох годин шукали тіло загиблого. У центральній рятувально-водолазній службі Львівської області оприлюднили фото і відео з моменту пошуків.



Водолаз готується шукати тіло загиблого / Фото Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області

Львівські водолази шукали чоловіка близько двох годин: дивіться відео

27-річний загиблий виявився мешканцем Львова. Скоріш за все, чоловіки були у стані алкогольного сп'яніння, адже думали, що йдуть по асфальту.

Один з врятованих чоловіків розповів, що сталося: дивіться відео

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