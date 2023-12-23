У Львові вибухнув газ у будинку: 3 людини загинули, 4 особи з опіками – у лікарні

У Львові у гаражі приватного будинку стався вибух газу. Чотирьох людей врятували. На жаль, є жертви.

23 грудня увечері на вулиці Княгині Ольги у двоповерховому приватному житловому будинку вибухнув газ. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Що відомо про інцидент

За словами мера, внаслідок вибуху є руйнування несучих стін.

Можливо під завалами люди. На місці працюють рятувальні служби. Причини та наслідки встановлюються,

– йдеться у повідомленні Садового.

Рятувальники ліквідують пожежу у будинку / Фото ДСНС

Тим часом у ДСНС Львівщини у коментарі ЗМІ уточнили, що з-під завалів будинку вже дістали дитину та передали медикам. Інформації про її стан наразі немає. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Відомо, що внаслідок інциденту рух вулицею Княгині Ольги від вулиці Сахарова до вулиці Володимира Великого в напрямку вулиці Наукової перекрили.

Оновлено: Мер міста Андрій Садовий зазначив, що, за попередньою інформацією, вибух газу стався у гаражі приватного будинку, де проживає 6 людей. Постраждали 2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий. Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Вони можуть бути під завалами.

Водночас у ДСНС станом на 22:01 повідомили про те, що з-під завалів врятували двох людей, серед них – одна дитина.

Там уточнили, що вибух газоповітряної суміші стався близько 20:48. Він зруйнував стіну і спричинив пожежу.

Станом на 22:35 стало відомо про першого загиблого. На місці трагедії виявили тіло 70-річної жінки.

Пізніше стало відомо про те, що з-під завалів також дістали тіло чоловіка приблизно 40 –45 років.

Близько 23:58 повідомили, що з-під завалів витягнули тіло третьої жертви – чоловіка.

Що відбувається поблизу місця вибуху / Фото Патрульна поліція Львівщини

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