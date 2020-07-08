8 липня львівська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про відновлення пільгового перевезення у міському транспорті Львова. Знову почати користуватися пільгами можна буде вже з 9 липня.

Відновлення пільгового перевезення у транспорті Львова: що відомо

Про рішення міської комісії повідомив мер Львова Андрій Садовий. Про це він сказав у відеозверненні, яке з’явилося у фейсбуці.

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Львівський міський голова нагадав, що пільговий проїзд у транспорті Львова скасували 19 травня. За словами Садового, завдяки такому кроку вдалося врятувати життя багатьох людей.

Водночас він закликав пільговиків користуватись транспортом лише за крайньої потреби. Тобто, за можливості їздити з 11 до 16 години. Саме у цей період у Львові транспорт не є завантаженим. А в інші години львів’яни добираються або на роботу, або їдуть додому з роботи.

Окремо зазанчу, режим спецперевезень, запроваджений у зв’язку із карантинними обмеженнями, зберігається. У громадському транспорті можуть бути лише сидячі пасажири,

– підкреслив чиновник.

Також Садовий попросив усіх користуватися масками. Адже це у 18 разів більше захищає від інфікування коронавірусом.

"Маємо згуртуватись і з розумінням поставитись один до одного", – підсумував мер Львова.

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Коротко про карантин в Україні

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його кілька разів продовжували. Згідно з останнім рішенням уряду, обмеження діятимуть до 31 липня.

Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.

22 травня розпочався другий етап пом'якшення карантину, зокрема запрацювали громадський транспорт, готелі та ресторани. А 1 червня стартував 3 етап – відновили роботу залізниця, спортивні зали та басейни.

Крім того, з 5 червня відновилися внутрішні перельоти. А люди, яким більше ніж 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.

З 10 червня запрацювали бази відпочинку. Також знову можна проводити культурно-мистецькі заходи. А з 2 липня відкрили й кінотеатри.

З 15 червня в Україні відновили міжнародне авіасполучення.

Зауважимо, що зараз в Україні діє адаптивний карантин. Тобто влада в регіонах на основі постанови Кабміну сама вирішує, посилювати чи послаблювати обмеження.



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