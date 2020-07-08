У Львові відновлюють пільгові перевезення у транспорті
8 липня львівська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про відновлення пільгового перевезення у міському транспорті Львова. Знову почати користуватися пільгами можна буде вже з 9 липня.
Відновлення пільгового перевезення у транспорті Львова: що відомо
Про рішення міської комісії повідомив мер Львова Андрій Садовий. Про це він сказав у відеозверненні, яке з’явилося у фейсбуці.
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Львівський міський голова нагадав, що пільговий проїзд у транспорті Львова скасували 19 травня. За словами Садового, завдяки такому кроку вдалося врятувати життя багатьох людей.
Водночас він закликав пільговиків користуватись транспортом лише за крайньої потреби. Тобто, за можливості їздити з 11 до 16 години. Саме у цей період у Львові транспорт не є завантаженим. А в інші години львів’яни добираються або на роботу, або їдуть додому з роботи.
Окремо зазанчу, режим спецперевезень, запроваджений у зв’язку із карантинними обмеженнями, зберігається. У громадському транспорті можуть бути лише сидячі пасажири,
– підкреслив чиновник.
Також Садовий попросив усіх користуватися масками. Адже це у 18 разів більше захищає від інфікування коронавірусом.
"Маємо згуртуватись і з розумінням поставитись один до одного", – підсумував мер Львова.
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Коротко про карантин в Україні
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його кілька разів продовжували. Згідно з останнім рішенням уряду, обмеження діятимуть до 31 липня.
- Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.
- З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.
- 22 травня розпочався другий етап пом'якшення карантину, зокрема запрацювали громадський транспорт, готелі та ресторани. А 1 червня стартував 3 етап – відновили роботу залізниця, спортивні зали та басейни.
- Крім того, з 5 червня відновилися внутрішні перельоти. А люди, яким більше ніж 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.
- З 10 червня запрацювали бази відпочинку. Також знову можна проводити культурно-мистецькі заходи. А з 2 липня відкрили й кінотеатри.
- З 15 червня в Україні відновили міжнародне авіасполучення.
- Зауважимо, що зараз в Україні діє адаптивний карантин. Тобто влада в регіонах на основі постанови Кабміну сама вирішує, посилювати чи послаблювати обмеження.
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