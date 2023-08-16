Запостила "шовіністичний словник" для українців у Європі: у Львові викрили фанатку Росії

Львів’янка у соцмережах плювалася ненавистю у співгромадян та чекала на російський парад. Вона називала українців "свинями", а українську мову – "хрюкомовною".

Тепер україноненависниці загрожує тюремний термін. Жінці висунули звинувачення одразу за двома статтями: за навмисне розпалювання національної ворожнечі, підтримку російської агресії та героїзацію її учасників.

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Ображала українців і возвеличувала росіян

Мешканка Львова, сповнена ненависті до всього українського, активно поширювала у забороненій соцмережі Вконтакте дописи, в яких "хвалила" росіян за агресію проти України.

Натомість українських військових жінка поливала брудом. Вона називала їх "нелюдами" і звинувачувала у катуваннях цивільних. Крім того, львів'янка дозволяла собі презирливо висловлюватися щодо української національності та мови. У її постах солов'їна набула нового епітету – "хрюкомовна", а українці поставали як "свині".

Також зловмисниця намагалася усіляко нівелювати українських біженців, змушених ховатися від війни в Європі. Вона запостила такий собі "словничок" польською мовою – п'ять речень, якими європейці можуть звернутися до українців.

Країну-агресорку жінка розписувала у величних барвах і снувала у мріях "грандіозний парад" на честь її "перемоги".

Жителька Львова ненавидить українців / Фото Львівська обласна прокуратура

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