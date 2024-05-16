На зупинці розпилив в обличчя чоловіку перцевий газ: у Львові суд виніс вирок водію маршрутки

Вранці 30 квітня у Львові стався конфлікт на зупинці громадського транспорту. Водій маршрутки розпилив перцевий балон в обличчя чоловіку.

Залізничний районний суд Львівської області вже виніс вирок водію Львівського комунального АТП-1. Йому призначили штраф.

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Водій визнав свою вину й отримав штраф

За матеріалами справи, інцидент стався близько 11 години 30 квітня на зупинці громадського транспорту на перехресті вулиць Любінська – Виговського. Раптово спалахнув словесний конфлікт, під час якого водій взяв у руки перцевий балончик і розпилив його вміст в обличчя опоненту.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, постраждалий отримав хімічні опіки І ступеня обох очей, що відносять до легкого ступеня тяжкості.

Водій подав заяву про визнання винуватості. Суддя визнав винним у вчиненні умисного легкого тілесного ушкодження. Сергію Храмченку призначили 850 гривень штрафу. Втім, цей вирок ще може бути оскаржений.

До речі, раніше у Львові покарали водія автобуса, який зачинив двері перед військовим з інвалідністю. Інцидент стався 21 жовтня на зупинці "Площа Митна".

Водію оголосили адміністративне покарання у вигляді догани та зняття премії за місяць.