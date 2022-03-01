У Львові волонтери просять допомоги для військових: потрібна тканина для маскувальних сіток

1 березня 2022 , 12:40
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Волонтери у Львові допомагають українській армії у боротьбі з російським агресором. Організація "Львівські павучихи" плетуть маскувальні сітки для наших військових. Наразі волонтери потребують допомоги.

Потрібна сітка й тканина

Близько 200 жінок плетуть маскувальні сітки, які згодом відправляють на схід України для потреб української армії, повідомляє 24 канал.

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Волонтеркам потрібна сітка, як для футбольних воріт, та тканина для плетіння сіток. Колір тканини повинен бути:

  • хакі;
  • болотний;
  • оливковий;
  • брудно-зелений.

Контактні дані

  • Контактна особа – Наталя (номер телефону +380679928272). Тканину можна привозити у Львові на вулицю Куліша 17 (Палац мистецтв).
  • Хто вміє плести рибальську сітку, може підходити на пл. Князя Святослава 5/8 (садок 7 зірочок) або вулицю Трускавецька 2а.

Канал для допомоги військовим

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Автор: Михайло Гема