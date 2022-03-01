У Львові волонтери просять допомоги для військових: потрібна тканина для маскувальних сіток
1 березня 2022 , 12:40Читать новость на русском
Волонтери у Львові допомагають українській армії у боротьбі з російським агресором. Організація "Львівські павучихи" плетуть маскувальні сітки для наших військових. Наразі волонтери потребують допомоги.
Потрібна сітка й тканина
Близько 200 жінок плетуть маскувальні сітки, які згодом відправляють на схід України для потреб української армії, повідомляє 24 канал.
До теми Прикордонники просять про допомогу: реквізити Держприкордонслужби
Волонтеркам потрібна сітка, як для футбольних воріт, та тканина для плетіння сіток. Колір тканини повинен бути:
- хакі;
- болотний;
- оливковий;
- брудно-зелений.
Контактні дані
- Контактна особа – Наталя (номер телефону +380679928272). Тканину можна привозити у Львові на вулицю Куліша 17 (Палац мистецтв).
- Хто вміє плести рибальську сітку, може підходити на пл. Князя Святослава 5/8 (садок 7 зірочок) або вулицю Трускавецька 2а.
Канал для допомоги військовим
- Журналісти сайту 24 каналу створили ресурс для пошуку допомоги волонтерам та військовим, які зараз захищають нас від російських окупантів.
- Посилання на канал тут! Контакт координатора чату – доступний тут.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.