У Львові жінка сиділа під час гімну та хвилини мовчання: міська рада прокоментувала скандал

У мережі спалахнув скандал через фото з укриття Залізничної районної адміністрації Львова. На світлині жінка сидить у той час, поки лунає гімн та вшановують пам'ять полеглих захисників.

Львівська міська рада оперативно відреагувала на ситуацію. В установі зазначили, що особа на фото не є працівницею Залізничної районної адміністрації.

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Скандал у львівському укритті

Мерія закликала українців з повагою ставитись до державних символів та гідно вшановувати пам'ять людей, які загинули внаслідок ворожих дій окупанта.

Жінка, яка не встала під час хвилини мовчання і виконання гімну – не є працівницею міської установи,

– йдеться в повідомленні.



У Львові жінка сиділа під час виконання гімну та хвилини мовчання / Фото міської ради

Додамо, що повітряна тривога у Львівській області вранці 26 серпня була оголошена з огляду на масовану атаку по Україні.

Ворожі ракети летіли, зокрема, на об'єкти інфраструктури. Повітряні сили, з-поміж іншого, інформували про загрозу для жителів Львівщини.

Ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням,

– констатував голова ОВА Максим Козицький.

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Водночас мер Львова Андрій Садовий підтверджував, що через влучання в області у Львові можуть бути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення.