У Львові мерія компенсує жителям до 50% вартості генераторів: які умови
Джерело:Андрій Садовий
Через постійні обстріли критичної інфраструктури питання підготовки до зими стоїть гостро. Одним з варіантів тимчасового забезпечення електроенергією є генератори, однак коштують вони доволі дорого.
Зважаючи на це, міська влада Львова вирішила допомогти мешканцям міста підготуватися до зими. Про це повідомив мер Андрій Садовий.
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Половина вартості – за рахунок міста
Відтепер мешканці Львова зможуть повернути 50% вартості від купленого генератора. Ба більше, деякі ОСББ уже придбали "мініелектростанції" та успішно їх використовують, коли вимикають світло. Однак дозволити собі таку покупку можуть далеко не всі, і в мерії це розуміють.
Розуміємо, що для багатьох будинків придбати генератор є складно. Допоможемо. Прийняли окрему Програму відшкодування їх вартості,
– зазначив Андрій Садовий.
Хто може отримати відшкодування
Щоб відшкодувати частину вартості придбаного обладнання, генератор повинен мати номінальну потужність від 3 кВт. Після його покупки необхідно подати відповідні документи через ЦНАП або сервіс електронних звернень, і тоді районна адміністрація зможе повернути частину коштів.
Однак зробити це повинні:
- ОСББ,
- управляючі компанії,
- виконавці житлових послуг будинків,
- ЖБК Львова.
Як Львів готується до зими
- На Львівщині жителів попередили, що зима 2023 року може бути однією з найважчих. Також закликали бути готовими до прикручування температури на батареях та економії світла.
- Окрім генераторів Садовий закликав обладнати укриття "буржуйками".
- Така металева піч уже стала в пригоді одній зі шкіл міста. Коли вимкнули електроенергію там змогли приготувати обід дітям саме на "буржуйці".
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