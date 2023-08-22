На Львівщині учора тимчасово вимикали світло: енергетики назвали причину

У кількох районах Львова у понеділок, 21 серпня, зникало світло. Причиною цього стало зрізання дерева поряд з проводами електропередачі.

Електроенергії не було протягом 5 хвилин. Енергетики швидко відремонтували пошкодження та заживили споживачів.

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Відключення сталося через зрізання дерева

Удень 21 серпня було зафіксоване короткочасне відключення дією захисту високовольтної лінії на Львівщині. Знеструмлювались частина міста Львів та прилеглих районів, проте вже через 5 хвилин енергоживлення було відновлене. Як повідомили енергетики, світла не стало через зрізання дерева поряд з лінією.

Причина – зрізане невідомими поряд з проводами лінії дерево. Лінія продовжує працювати,

– мовиться у повідомлені "Укренерго".

У Криму зникло світло

У понеділок, 21 серпня, в тимчасово окупованому Криму зникло світло. Місцеві жителі неабияк злякалися через відсутність електроенергії, проте згодом так званий "радник глави" Криму Олег Крючков поспішив заспокоїти росіян – мовляв, аварію на високовольтній лінії ліквідують за дві години. Щоправда, він не розповів, ані які населені пункти сидять без світла, ані скільки абонентів не мають доступу до електрики.

Місцеві у телеграм-каналах почали повідомляти, що без світла залишилася Алушта. Там перестали ходити тролейбуси, не працювали світлофори, а також виникли проблеми у магазинах, адже касири не могли прийняти оплату через відсутність світла й інтернету.

Згодом повідомляли, що світло зникало й тимчасово окупованому Сімферополі.