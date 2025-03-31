Реклама із закликами до диверсій у Львові: поліція розповіла, хто стоїть за ворожими постерами

У Львові у громадських місцях розвішали постери з рекламою російського телеграм-каналу, де закликали до диверсій. Нині поліція встановила всіх причетних.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Хто розклеював постери з проросійською рекламою

Журналісти Суспільного з посиланням на власні джерела у поліції повідомили, що правоохоронці встановили трьох причетних до розклеювання проросійської реклами у Львові. Правоохоронці припускають, що за розклеюванням ворожих постерів та поширенні ІПСО стоять російські спецслужби.

Поліція встановила, що плакати з проросійською рекламою розклеїв 32-річний уродженець Калуша Івано-Франківської області. Чоловік повідомив правоохоронцям, що отримав завдання розповсюдити понад 2000 плакатів від 32-річного співвласника рекламної фірми зі Львова.

За друком самих плакатів та пошуку шляхів їхнього розповсюдження стоїть 56-річний уродженець Бучача Тернопільської області. За адресами підозрюваних вже провели обшуки. У чоловіків вилучили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку. Також їм вручили повістки та викликали на допит.

Нагадаємо, що 27 березня у Львові в електротранспорті, на фасадах житлових будинків, а також у ЗВО з'явилися плакати з написами: "НЕ сумнівайся! Переходь і здійсни свої мрії". На банерах був зображений QR-код. Після його сканування відкривалося посилання на російський телеграм-канал, де поширювали заклики до припинення мобілізації, диверсій та до здійснення державного перевороту в Україні.