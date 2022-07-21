Режим інакше не може вижити, – політолог про "розширення" цілей росії у війні

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що їх "географічні завдання" змінилися через постачання Україні західної зброї. Тепер москва планує захопити не лише Донеччину та Луганщину, а й Херсонську та інші області.

Це повʼязано з тим, що лавров та всі його посібники не можуть сказати, що вони фактично програють. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк.

Важливо Нині для путіна південь України важливіший, ніж ущент зруйнований схід, – херсонський активіст

Він зазначив, що російське правління "годує" росіян новими ідеями, захопленнями, а ті радо сприймають, адже все це й хочуть почути.

Якщо звичайного росіянина запитати, чи підтримує він так звану спецоперацію. Він, звичайно, підтримає і буде говорити, що треба продовжувати,

– зазначив Тарас Семенюк.

"лавров артикулює лише те, що хоче почути росіянин, адже режим інакше не може вижити. Якщо говоритиме про поразки, про реальні втрати росіян на полі бою, то буде велике "протверезіння". Цей "пʼяний угар" відійде й люди почнуть думати: "а що насправді відбувається?". Тому говорити це одне, а робити це зовсім інше", – пояснив політолог.

Тарас Семенюк зазначив, що росія й так бʼє ракетами по Україні. Це єдина, що агресорка має в сьогоднішньому арсеналі. При цьому ми збиваємо половину ракет. Якщо нам Захід дасть засоби ППО, то очевидно, будемо й інші збивати.

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