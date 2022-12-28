"Лягайте спати": голова ОВА відреагував на інформацію про вибухи на Сумщині
Джерело:Дмитро Живицький
У Сумському районі та Сумах ввечері 28 жовтня повідомляли про вибух. Місцева влада вже відреагувала.
Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький порадив людям лягати спати.
До речі Дрони-камікадзе атакують Схід та Південь: успішно працює ППО
Лягайте спать. Офіційно,
– написав Живицький.
Перед тим глава ОВА закликав не обговорювати подробиць гучних звуків у соцмережах. Просив дочекайтись офіційної інформації.
Яка ситуація була на Сумщині
Живицький розповів, що російські війська завдали ударів по 5 прикордонних громадах області.
- Зокрема, по Миропільській – її обстріляли з мінометів, 13 мін розірвалися на прикордонні.
- По Зноб-Новгородській громаді противник ударив тричі. Було 14 прильотів із мінометів та автоматні черги.
- Середино-Будська громада: 10 ворожих снарядів із САУ розірвалися на прикордонні.
- На Краснопільська громаду росіяни скинули вибухівку з квадрокоптеру.
- Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (18 прильотів) та артилерії (15 прильотів).
На щастя, минулось без людських жертв.
Атака дронами
- Окупанти ввечері 28 грудня знову атакували іранськими дронами українські міста. Спочатку у східних та південних областях жителі повідомили про вибухи. Зокрема, серію вибухів чули в Дніпрі. Повідомляли про загрозу атаки "Шахідів" для Харківської та Полтавської областей.
- Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що 2 дрони пролетіли над Первомайськом у бік Умані, що на Черкащині. В області оголосили повітряну тривогу.
- Підрозділи повітряного командування "Схід" підтвердили, що на Дніпропетровщині знищено 5 БПЛА противника, імовірно, – іранських дронів. Також ППО збила 4 безпілотники над небом Харківщини.
Зазначимо, Росія отримала нову партію дронів і почала їх використовувати. Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що держава-агресорка купила в Ірану 1700 "Шахідів". Іран надсилає їх траншами. До речі, у Повітряних силах повідомили, що ППО знищила приблизно 70 дронів із другої партії від Ірану.
Крім того, в ОК "Південь" попереджали, що Росія може застосовувати комбіновані атаки – обстрілювати ракетами та дронами водночас.