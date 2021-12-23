Ляп від Офісу Президента: Зеленський у відео з Гути "виступив сам перед собою"

23 грудня 2021 , 19:57
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Джерело:

Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті послів "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". У підсумковому відео монтажери припустилися помилки і в виступ глави держави вставили кадр із залу, де він також був.

На відео із саміту в Гуті продемонстрували виступ президента Володимира Зеленського перед дипломатами. У кадрах із залу, які демонстрували під час звернення глави держави, були глава МЗС Дмитро Кулеба, перша леді Олена Зеленська і сам Володимир Зеленський.

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Про що говорив президент

У своєму виступі Володимир Зеленський наголосив на ролі послів у житті нашої країни. Українських дипломатів глава держави назвав "надзвичайними". Також президент зазначив, що в українських послів серйозна роль у житті нашої країни.

Ви працюєте за межами України, але Україна завжди поруч. Україна вас бачить, цінує та розраховує на вас,
– заявив Зеленський.

Також глава держави привітав українських послів з днем працівника дипломатичних служб та прийдешніми святами й вручив нагороди учасникам саміту.

Зеленський виступив "перед собою"

Відео з виступом президента стало свого роду підсумковим звітом з саміту в Гуті. На фоні виступу Володимира Зеленського Офіс Президента демонстрував різні кадри із заходу.

Однак після кадру, де Володимир Зеленський говорить зі сцени та вітає дипломатів зі святами, іде наступний – на ньому усміхнені президент, перша леді та міністр закордонних справ стоять у залі.

Виступ Володимира Зеленського в Гуті: дивіться відео

 

Курйози в Офісі Президента

  • У соцмережах Офісу Президента час від часу трапляються дивні ситуації – наприклад одного разу переплутали Литву і Латвію, а Волинську область назвали Луцькою.
  • Під час візиту президента Польщі Анджея Дуди, SMMник Офісу Президента на сторінці Володимира Зеленського в твіттері переплутав прапори Польщі та Індонезії. За словами ексречниці глави держави, його оштрафували.
  • Під час висвітлення візиту Володимира Зеленського до Канади, столицею країни в пресслужбі замість Оттави назвали Торонто. Нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко настільки хотіла потролити президента, що столицею Нідерландів назвала Гаагу.
Автор: Іван Магуряк