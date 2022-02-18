Ляшко назвав області, які можуть вийти з червоної зони карантину
Перша область, яка перебуває у червоному рівні епіднебезпеки стабілізувала епідемічну ситуацію. За словами міністра, невдовзі декілька регіонів можуть вийти з червоної зони карантину.
Ситуація у Рівненській області дозволяє розглянути питання щодо скасування червоної зони карантину. Про це під час брифінгу 18 лютого розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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За результатами аналізу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, бачимо, що Рівненська область досягла ознак, які дозволяють розглянути питання щодо скасування червоного рівня епіднебезпеки в регіоні. Це перша область, яка перебуває у червоному рівні епіднебезпеки стабілізувала епідемічну ситуацію,
– заявив Ляшко.
Окрім цього, ситуація у Закарпатській та Івано-Франківській областях дозволяють скасувати там червоний рівень.
Також аналіз показує, що найближчим часом Закарпатська та Івано-Франківська можуть досягнути показників які дозволять скасувати червоний рівень,
– додав міністр.
Яка ситуація в регіонах України
Джерело: МОЗ
Наразі в червоній зоні перебувають:
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Луганська область;
- Рівненська область;
- Хмельницька область.
У Полтавській та Чернівецькій областях найлегша ситуація – вони перебувають у жовтій зоні карантину. Натомість в інших регіонах встановлено помаранчевий рівень епіднебезпеки.
Завантаженість лікарень
За словами Ляшка, нині в закладах охорони здоров'я лікуються 26 052 пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою.
Загалом в закладах охорони здоров'я виділено 72 887 ліжок для лікування COVID-19. Завантаженість ліжок з киснем знижується та становить 37,8%. Тим часом кисневої терапії потребують 28,3%.