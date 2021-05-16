Любченка номінують на віцепрем'єра: Арахамія детальніше розповів про кадрові зміни в уряді

Давид Арахамія розповів про кадрові зміни у Кабінеті міністрів. Він зауважив, що Владислав Криклій та Ігор Петрашко йдуть з посад добровільно. Натомість Максим Степанов, схоже, сам йти не хоче.

Замість Петрашка новим міністром економіки хочуть призначити голову податкової Олексія Любченка, новим очільником Мінінфраструктури замість Криклія – керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова.

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Коли розглядатимуть кадрові зміни

Фракція "Слуга народу" розглядатиме це питання у понеділок о 19:00. Арахамія окремо наголосив, що, крім посади міністра економіки, Любченка номінують ще й на посаду віцепрем'єра.

Степанов не хоче йти у відставку

Арахамія зауважив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов добровільно йти у відставку відмовився. Однак нардеп додав, що на підтримку його звільнення, судячи з настроїв, у фракції "слуг" є 95 – 99%.

До речі, у глави фракції запитали щодо ставлення партії "Голос" до відставки Степанова. Арахамія запевнив, що "Голосу" Степанов не подобається від дня його призначення, однак справа у кількісній підтримці.

Якби у нас не було до нього (Степанова – 24 канал) претензій, як у керівної фракції, партія "Голос", я думаю, ще роки 2 збирала ці підписи і так далі,

– зазначив Арахамія.

Серед причин потенційного звільнення Степанова Арахамія назвав менеджерські помилки при організації процесу вакцинації, адже Україна отримала препарати пізніше, ніж інші країни.

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