Людей просять почекати з поверненням: наскільки зараз безпечно в Києві

Українські захисники звільнили Київську область від окупантів. Однак саму столиці поки не можна назвати безпечним місцем.

Тож людей, які вимушено залишили столицю, просять наразі не повертатися. Про це сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Він наголосив, що столицю, так і передмістя поки не можна назвати безпечними. І зазначив, що потрібно серйозніше ставитися до того, що відбувається в Україні загалом.

Потрібно трохи часу, щоб приймати рішення щодо повернення до міст,

– наголосив Поворозник.

Заступник глави КМДА підкреслив, що кілька днів відносної тиші, звісно, змушує людей думати, що вже усе цілком безпечно і можна повертатись. Однак це не так.

Як зараз живе столиця

Разом з тим він додав, що Київ працює у звичному для себе воєнному режиму. Магазини також працюють, так само як і комунальний транспорт та медицина.

"Все, що потрібно для життєзабезпечення міста зараз спрямоване для допомоги Бучі, Гостомелю, Ірпеню, всім приміським містечка, які постраждали від окупації", – зазначив він.

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