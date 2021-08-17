Люди давили один одного і руйнували літаки, – українка розповіла, як втікала з Кабула

17 серпня 2021 , 21:00
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Джерело:

BBC

Кадри з кабульського аеропорту облетіли увесь світ. Люди просто давили один одного, намагаючись врятуватись та вилетіти з регіону у будь-який спосіб.

Про це розповіла українка, якій вдалося втекти з небезпечної столиці. Жінка вирішила залишитись анонімною, адже вона не розповідала родичам про те, що летить в Афганістан.

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Українка працювала в одній з афганських авіакомпаній. 

Якщо людей не брали – ті блокували лайнер

Жінка зазначила, що в аеропорту був великий хаос і штовханина.

Люди давили один одного і кожен хотів якнайшвидше потрапити у літак,
– сказала вона.

Люди займали місце у будь-якому літаку, а якщо їх не брали – вони блокували цей лайнер.

Також жінка зауважила, що усі літаки стоять в аеропорту, а люди просто їх руйнують. "Той літак, на якому ми відлітали, стояв на дальній стоянці. Люди просто туди не добігли, завдяки цьому ми змогли вилетіти", – запевнила українка.

В Кабулі залишились її колеги, за яких вона хвилюється. 

Розповідь українки, яка вилетіла з Афганістану: відео

Що відбувається в Афганістані

  • Столицю 15 серпня захопили таліби. Президент Афганістану зрікся влади та втік. Водночас таліби оголосили, що контролюють всю країну.
  • Бойовики перебувають і на пропускних пунктах та не дозволяють виїхати з країни. Єдиний порятунок – аеропорт.
  • Тисячі людей намагаються залізти у літаки, аби виїхати з небезпечного регіону. Вони навіть прив'язують себе до шасі. Через це вже загинули щонайменше 2 людей – вони просто впали з шаленої висоти.
Автор: Тетяна Пасічник