Авіаудар Росії по Житомиру: місцеві показали фрагменти боєприпасів, що прилетіли

Росія приблизно о 23:00 1 березня завдала авіаударів по Житомиру. Один зі снарядів влучив у лікарню №2 імені Павлусенка.

Мер міста Сергій Сухомлин показав, як люди допомагають ліквідувати наслідки удару. Деякі чоловіки збирають уламки від снарядів окупантів.

Важливо У Житомирі неподалік будинків пролунав потужний вибух

Першу скинули, друга прилетіла рикошетом

На кадрах можна побачити фрагменти ракет, які прилетіли. За словами одного з чоловіків, по лікарні завдали два удари – перший боєприпас окупанти скинули, а другий прилетів рикошетом і пішов навиліт.

Дивіться відео, чим Росія обстріляла Житомир

Також Сухомлин оприлюднив відео, на якому видно, що воронками всіяно всю територію біля лікарні.

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Авіаудар по Житомиру пізно ввечері 1 березня: головне

Приблизно о 22:30 через загрозу обстрілу в місті оголосили повітряну тривогу. Всіх жителів закликали сховатися в укриття.

О 23:00 у Житомирі пролунав потужний вибух. Це трапилося неподалік багатоквартирних будинків мирних жителів у районі Богунія.

Згодом стало відомим, окупанти вдарили з допомогою ракет "Калібр" по базі десантників з 95 ОДШБр. У результаті загорілися житлові будинки.

За словами мера Сергія Сухомлина, також зачепило лікарню №2 імені Павлусенка. Від удару тут повибивало всі вікна.

За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали 10 приватних житлових будинків: у 3 із них виникла пожежа.

Вже підтвердили загибель 2 людей. Також відомо про 10 травмованих. Крім того, 12 осіб, зокрема 6 дітей, рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих будинків. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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