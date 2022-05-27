Люди горять живцем, – Подоляк показав моторошне відео роботи російського "Солнцепека"

На Сході України зараз тривають дуже важкі бої. Ворог зібрав усі свої сили в техніці та особовому складі і наступає.

Наші воїни тримають оборону завдяки своїй мужності. На жаль, важке озброєння, яке нам обіцяв Захід досі не дійшло до фронту, що ускладнює боротьбу та приносить втрати для нашого війська.

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Росіяни використовують найважчу неядерну зброю

Українська влада робить все можливе, щоб переконати партнерів у тому, що нам необхідне важке озброєння. Також велику роль для фронту відіграє час поставок. Адже затягування ще більше ускладнює ситуацію.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк показав роботу російської вогнеметної системи "Солнцепек", яка працює проти української армії. Її вогонь знищує все на своєму шляху. Ми мусимо мати також сильні системи, щоб могти протистояти противнику. Подоляк закликав передати Україні потрібне озброєння.

Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Росія уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?

– каже Подоляк.

Як працює російський "Солнцепек": дивіться відео

Постачання західної зброї в Україну

Захід, ймовірно, почав затягувати постачання зброї Україні. Російське лоббі пустило своє коріння і знову починає залякування. Мовляв, буде ескалація та інше. ОДнією з країн, яка обіцяла постачання зброї, але досі цього не зробила, є Німеччина. Наш посол Андрій Мельник навіть жартував з цього питання. Він опублікував кумедну картинку, порівнявши Німеччину з равликом, який тягне кулю.

Водночас у Офісі Президента наголошували, що Україна обов'язково отримає MLRS. Адже країни Європи нарешті зрозуміють, що третя світова війна, яку всі так бояться, безсумнівно, почнеться в разі перемоги Росії. Тому ні в якому разі не можна дозволити, щоб це сталося. А така зброя вирішить ситуацію.

Також Україні потрібні західні зенітно-ракетні комплекси типу Patriot. Ці сучасні американські системи протиповітряної оборони зможуть приїхати в Україну. Американські ЗМІ повідомляли, що про це мовиться у схваленому напередодні пакеті допомоги від США на суму 40 мільярдів доларів. Поки українська влада цю інформацію не підтверджує.

США збираються дати Україні потрібну зброю: дивіться відео

РСЗВ – це американські реактивні системи залпового вогню, які необхідні Україні. Вони можуть запускати ракети на сотні кілометрів далі, ніж будь-які інші наявні в нас аналоги.