Люди на Луганщині виходили на мирні протести, але окупанти обстріляли їх

Російські загарбники продовжують тероризувати мешканців окупованого Луганська та області. Вони гатять по цивільних об'єктах та не дають організувати зелені коридори.

Про це заявив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай, передає 24 канал.

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За його словами, окупанти обстрілюють лікарні та приватний сектор.

Це не війна. Це просто нищення України. Люди виходили на мирні протести. Виходили без зброї, з прапорцями. Місцеве населення виходило і не пускало окупантів. Але потім вони (російські військові – 24 канал) почали стріляти у цивільних людей,

– сказав Гайдай.

Людей, які були на мітингах вистежили та вивезли у невідомому напрямку.

Яка зараз ситуація на Луганщині

Станом на вечір 11 березня приблизно 70% території Луганської області вже окуповані російськими загарбниками. Ворог активно поширює у непідконтрольних уряду України населених пунктах кремлівську пропаганду та фейки.

Водночас обстріли на Луганщині не вщухають. Внаслідок цього 23 населені пункти залишилися без світла, 22 – без газу.

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