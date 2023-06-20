Люди не хочуть цього фарсу: як Росія готується до псевдовиборів на окупованих територіях

Окупанти вдаються до репресій, залякування та фізичних тортур, аби змусити жителів тимчасово окупованих територій взяти участь у голосуванні. Українці чинять "тихий опір" та усіляко уникають реєстрації у виборчих списках.

Про це 24 Каналу сказав правозахисник, громадський діяч, засновник Східної Правозахисної Групи Павло Лисянський. Він нагадав, що фейкові вибори мають відбутися 10 вересня, але підготовку до них росіяни розпочали ще 2022 року.

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Вони намагаються сформувати списки виборців. Але для цього мешканці тимчасово окупованих територій повинні отримати паспорт громадянина Росії, це є обов’язковою умовою для участі у голосуванні. Люди не хочуть цього фарсу та усіляко уникають реєстрації у списках,

– пояснив правозахисник.

Це створює величезну проблему для окупантів, вони злі, розкручують маховик репресій, починають залякувати людей, ламають морально, застосовують фізичні тортури.

Три групи кандидатів на псевдовиборах

Наприкінці травня партія "Єдина Росія" на тимчасово окупованих територіях провела праймеріз, в результаті чого Україна змогла отримати усі списки з фотографіями кандидатів. За словами Павла Лисянського, умовно цей перелік можна розділити на три групи.

Перша група – політичні колаборанти. Серед них колишні депутати від "Партії регіонів" на місцях, діячі від Комуністичної партії України.

– політичні колаборанти. Серед них колишні депутати від "Партії регіонів" на місцях, діячі від Комуністичної партії України. Друга група – вчителі, лікарі, співробітники окупаційних адміністрацій. Це рядові працівники, над якими в окупантів є влада.

– вчителі, лікарі, співробітники окупаційних адміністрацій. Це рядові працівники, над якими в окупантів є влада. Третя група – найбільша, складається із безробітних, охоронців та водіїв таксі.

На думку правозахисника, усе це свідчить про серйозні кадрові проблеми, адже у цих списках зібрали найкращий людський ресурс, який має противник.

Українці чинять спротив

Загарбникам поставили завдання паспортизувати 70 відсотків місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України, щоб провести масштабне голосування. Втім, як зазначив Павло Лисянський, "кандидатів для участі у псевдовиборах, – безробітних та колаборантів, – росіяни набрали, а тих, хто буде голосувати, набрати не можуть".

Оце є плата українського народу, який опинився в окупації, і чинить тихий спротив ворогу,

– резюмував громадський діяч.

Росіяни знущаються над українцями на тимчасово окупованих територіях, щоб змусити їх до участі у псевдовиборах: дивитись відео

Що відомо про псевдовибори на тимчасово окупованих територіях