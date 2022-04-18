Люди не повинні бути знаряддями якихось диктаторів, ось за що ми боремось, – Зеленський
Джерело:соцмережі Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський опублікував чергову серію світлин про російсько-українську війну. Глава держави заявив, що Україна у війні з Росією бореться за свободу.
Кожна нація має право на самостійне життя, – президент
Зеленський написав, що кожна нація має право на самостійне життя, а кожна людина – право на свободу та щастя. Президент переконує, що ніхто не має потерпати від режиму диктаторів.
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Саме ці прості цінності Україна захищає у війні проти російського агресора.
Кожна нація має право на самостійне життя. Кожне місто має право на повну безпеку. Кожна людина має право на свободу й на пошук власного щастя. Люди не повинні бути знаряддями якихось режимів, якихось диктаторів. Люди мають право просто жити. Ось за що ми боремось,
– заявив Зеленський.
Глава держави сподівається, що ці цінності Україна буде відновлювати з усім світом після війни.
"Ось що ми просимо захищати разом із нами. І ось що ми будемо відновлювати, сподіваюся, з усім світом – після цієї війни", – написав президент і додав серію фото.
Зеленський опублікував серію світлин про війну / Фото із соцмереж президента
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