Люди незадоволені, тому ризикують: акції спротиву в Криму стають масовими

В тимчасово окупованому Криму люди незадоволені тим, що Росія почала війну проти України. Тож, кримчани влаштовують акції спротиву та розповсюджують патріотичні листівки.

Вже зафіксували щонайменше 60 акцій спротиву на окупованому півострові. Про це 24 каналу розповіла постійна представниця Володимира Зеленського у Криму Таміла Ташева.

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За її словами, акції спротиву в Криму є, і вони непоодинокі.

Ми намагаємося моніторити ситуацію з такими пікетами чи акціями спротиву. Зокрема, місцеві розповсюджують патріотичні листівки, обливають будівлі адміністрації жовто-блакитною фарбою тощо,

– пояснила Ташева.

Так, українська влада дізналися з відкритих джерел або від активістів про щонайменше 60 таких випадків…

"Люди незадоволені. Фактично, протягом 8 років у Криму жили люди, які не чинили активного спротиву, але в певний момент, коли це треба було зробити, вони зробили в тій мірі, якій могли", – зауважила Ташева.

Вона вважає, що 8 років жити в окупації – це не те ж, що жити короткий строк під окупацією, там зовсім інші умови. Адже тепер Крим нашпигований російськими військовими, технікою, ФСБ тощо.

"Але люди все одно ризикнули і почали здійснювати такі акції спротиву", – додала Ташева.

Таміла Ташева про настрої в криму та сценарії Росії щодо Херсону:

Спротив в окупованому Криму

В Криму зафіксували роботу самоорганізованого партизанського руху, який збирає інформацію про переміщення російських військ та техніки. Активісти також поширюють правду про війну в Україні серед місцевих.

ФСБшники Росії скаржаться на те, що з 24 лютого до 12 травня у Криму пошкодили щонайменше 700 автівок з відповідною рашистською символікою. Через це фанати Путіна вимушені знімати відповідні літери зі своїх машин.

Оскільки у Москві вкрай незадоволені настроями людей в Криму, загарбники віддали наказ місцевим поліцейським та ФСБшникам "закрутити гайки" та не допустити провокацій. На допомогу злочинцям відправили загони правоохоронців з Ростовської області.

Проте продовжуються на Кримському півострові й затримання. Цього разу взялися за митця з Євпаторії Богдана Зізу, який облив жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної "влади". Після затримання окупантами 16 травня Зізу взагалі зник. Місце перебування активіста наразі невідоме.

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