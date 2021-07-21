Люди стояли по коліна у воді: жахливі наслідки негоди на Закарпатті – фото, відео

Грози на Закарпатті наробили багато лиха. Затопило, зокрема, Великий Бичків, що у Рахівському районі. У селі значно піднявся рівень води.

Через інтенсивні опади там сформувався значний місцевий стік потічків. Місцеві мешканці поділилися у мережі фотографіями з наслідками негоди.

До теми Стіна з дощу змивала все на шляху: очевидці розповіли про страшні наслідки негоди на Закарпатті

Рівень води у Великому Бичкові швидко піднявся, це призвело до затоплень. Це сталося, зокрема, через відсутність придорожніх кюветів або їхній стан.

На Закарпатті люди стоять по коліна у воді: дивіться відео



Води було багато / Фото "Новини Закарпаття"

Напередодні у гірському селі Свобода на Закарпатті внаслідок сильної зливи зійшли два селеві потоки. Вони відрізали частину села від дороги.

Ситуація з негодою на Закарпатті

Синоптики застерегли, що 20 – 21 липня рівень води в українських річках знову підніметься. Мовиться насамперед про Львівщину, Прикарпаття, Закарпаття й Буковину.

Там, де пройдуть зливи на Закарпатті, рівень води може піднятися до 1 метра. Є ймовірність того, що сформується значний місцевий та схиловий сток.

Обережними слід бути жителям гірських районів, адже є ймовірність сходження селевих потоків та навіть зсувів ґрунту.