У черзі на виїзді з окупації через спеку померли четверо людей

Мешканці окупованих територій продовжують вибиратися у більш безпечні регіони. Подекуди евакуація перетворюється на справжнє пекло.

Люди по декілька діб стоять у черзі на виїзд. На жаль, четверо осіб померло через аномальну спеку. Про це 24 каналу сказав кореспондент із Запоріжжя.

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Окупанти не дозволяють українцям нормально евакуюватися, гуманітарні коридори не працюють. Однак шанс виїхати все ж таки є, зокрема, на приватних автівках. Щодня виїжджає близько тисячі людей.

У черзі стоять 800 автівок

Повідомляється, що троє людей померли від інсульту, а один – від інфаркту. На жаль, туди, де стоїть автомобільна колона, просто неможливо викликати швидку і надати допомогу людині, якій стало погано.

До слова, міський голова Мелітополя Іван Федоров звертався до росіян з проханням надати змогу виїхати більшій кількості людей. На що вони відповіли: "Ніхто не хоче виїжджати, людей усе влаштовує".

Проте це лише чергова спроба окупантів уникнути відповідальності. Крім того, така брехня позбавлена всілякої логіки.

Якщо їх усе влаштовує, то що це за величезні черги стоять на виїзд біля Василівського блокпосту?,

– говорить кореспондент.

Евакуація з окупації: останні новини

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала виїхати з Херсонщини. Наразі там окупанти, паспортизація та примушування до колаборанства.

Недобросовісні перевізники намагаються "нажитися" на людському горі. Вони вимагають космічні суми за виїзд з окупації.

У прифронтових містах та селах залишаються батьки із дітьми. Їх також просять евакуюватися.

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