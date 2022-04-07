Люди розпалюють багаття біля домівок: болючий репортаж з Київщини після втечі росіян

У Київській області, де велися запеклі бої з російською армією, можна побачити багато розкиданої техніки та знищених будинків. Подекуди люди вже місяць живуть без зв'язку, води, електрики та тепла. Готувати доводиться прямо на вулицях біля власних будинків.

У Стоянці та Дмитрівці, що у Київській області, багато зруйнованих будинків та російської техніки. У тих, які вцілили, вибиті вікна.

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Російські війська безжально нищили українські міста / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

Виживають без звичних речей

Люди залишилися без води, електрики, зв'язку та теплопостачання. У деяких дворах розпалюють вогнища, щоб приготувати їжу та помити посуд. Воду доводиться набирати з джерела.

Окупанти змінили життя українців / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

Більшість людей покинули власні будинки після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді ж закрили аптеки та магазини. "Саморобну плиту" у дворі зробили ще 24 лютого. Продукти людям довозять, однак самим доводиться шукати дрова.

Вони тут стріляли так, що аж завертало. Снаряд прилетів у квартиру, а там була літня жінка. Добре, що хоч наші солдати встигли забігти та винести її у підвал,

– розповів Олег.

У звільненні населених пунктів Дмитрівка і Капітанівка брали участь танки ЗСУ, піхота та група спецпризначенців Головного управління розвідки, повідомив командир групи спецпідрозділу ГУР "Титан". Головна складність завдання полягала в тому, що в селах залишалася частина цивільного населення.

Так виглядає багатостраждальна Дмитрівка / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

Наступ почався з боку села Петрушки й росіяни вимушені були відійти за межі Дмитрівки в бік села Забуччя. За словами командира групи спецпідрозділу ГУР "Титан", у бою за Дмитрівку з боку окупантів була 21 одиниця важкої техніки, БМП і танки. З боку ЗСУ зайшло 8 танків, піхота ЗСУ та група спецпризначенців ГУР.

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Люди не хотіли залишати домівки

Мешканка Дмитрівки Оксана Фурман не покидала власну домівку навіть під час боїв. Жінка каже, що людей евакуювали, але вона залишилась, щоб дивитись за будинками. Разом з нею була 18-річна донька.

Оксана Фурман відмовилася евакуюватися / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Снаряд залетів прямо через кухню. ЇЇ вже немає. Танк заїхав прямо сюди. Його підбивали біля години. В нас же немає ні електрики, ні світла, ні зв'язку. Телефон був розряджений. Ми ночували у сусідів. Перша евакуація була 9 березня. Ми вирішили не їхати, бо є машина. У крайньому разі, як кажуть, можна зробити коридор та вийти,

– розповіла Оксана.

За її словами, ця ніч була "Сталінградом", де не знаєш, чи виживеш наступної хвилини.

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