Люди весь час сидять у підвалах через обстріли: ситуація на Херсонщині – критична

Херсонська область продовжує перебувати під окупацією російських загарбників. І, як повідомляють в Офісі Президента, ситуаціям там зараз критична.

У самій області ведуться бойові дії. Тож, підкреслюють в Офісі Президента, мешканцям доводиться весь час сидіти у підвалах. Це єдиний спосіб врятувати життя, передає 24 канал.

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Вибратись з Херсонщини можна лише через Крим

Від бойових дій в області поруйновано безліч будинків, а також об'єктів інфраструктури. Крім того, внаслідок атак зазнає поранень та гине мирне населення Херсонщини.

В ОП додають, що все ще важкою є ситуація у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській громадах. На їхніх територіях тривають запеклі бої. Тож у мешканців не залишається жодного вибору: вони цілими днями сидять у підвалах і погребах.

Якщо ж у когось виникає бажання покинути область, то зробити це практично неможливо. Єдина ж нагода зробити це – виїхати до окупованого росіянами Криму.

Херсонські партизани підірвали улюблений заклад колаборантів

Зауважимо, що ближче до обіду в тимчасово окупованому російськими військами Херсона пролунав вибух. Сталось це у центрі міста поблизу міської ради, у ресторані "Ностальжі".

Про це розповів глава Херсонської ОВА Геннадій Лагута. Тоді ж на місце події прибула швидка допомога. Спочатку було відомо про те, що внаслідок вибуху постраждав офіціант.

Невдовзі з'явилась інформація, чому вибух стався саме у цьому закладі. Як розповів радник голови Херсонської ОВА з питань територіальної оборони Сергій Хлань, це було улюблене місце колаборантів. Таким чином партизанський рух міста продемонстрував окупантам і колаборантам, що бронежилети їх не врятують.

Тим часом Херсон відвідував представник Путіна. Він наказав місцевим гауляйтерам до осені підготувати "референдум". Під час нього мають ухвалити рішення включити область до складу країни-агресорки. Цікаво, що раніше планували створити "ХНР" або є приєднати Херсонщину до анексованого окупантами Криму.

Зазначимо, що дані британської розвідки свідчать про успіхи ЗСУ на Херсонщині. Нашим військовим вдалось відновити плацдарм на річці Інгулець. Тож вони закріпились на її східному березі.

ЗСУ йдуть у контрнаступ на Херсонщині – на півночі від позицій окупантів майже нічого не залишилось: дивіться відео