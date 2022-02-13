Люди втікали на вулицю: Грузію сколихнув потужний землетрус

У Грузії стався потужний землетрус магнітудою 6,2. Осередок залягав на глибині близько 10 кілометрів.

Підземні поштовхи зафіксували у неділю, 13 лютого, на півдні країни в районі села Самеба. Про це повідомляє грузинський Національний центр сейсмічного моніторингу.

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Останнім часом село Самеба, що знаходиться на кордоні між Дманісі та Ніноцмінда (регіони Квемо-Картлі та Самцхе-Джавахеті), стало активною сейсмічною зоною. Підземні поштовхи там трапляються практично щодня,

– мовиться у повідомленні.

Згідно з даними, землетрус магнітудою 6,2 стався о 22:25 за місцевим часом (20:25 за Києвом). Поштовхи відчули й в інших містах Грузії та навіть у вірменському Єревані.

Інформації про руйнування або жертв унаслідок потужного землетрусу наразі немає. Особливо відчутні поштовхи були на верхніх поверхах – люди втікали з квартир на вулицю.

Землетрус у прямому ефірі

Підземні поштовхи навіть потрапили у прямий ефір. Під час однієї з програм на грузинському телебаченні студію почало різко трусити, а ведучий у кадрі одразу припустив, що це землетрус.

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