Люди, які прихистили переселенців отримають відшкодування комунальних послуг, – Зеленський
Володимир Зеленський анонсував програму підтримки людей, які постраждали внаслідок російської агресії. За словами президента у неї ввійдуть 3 основні компоненти.
Одним із них стане підтримка людей, які надають житло вимушено переміщеним особам. Йдеться, зокрема, про відшкодування комунальних послуг, – повідомляє 24 канал.
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Я доручив Кабінету Міністрів розробити комплексну програму підтримки таких людей, наших громадян, – зазначив Зеленський.
Серед анонсованих рішень – державна підтримка для всіх переміщених осіб та конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців.
Крім того, уряд підтримає родини, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації.
Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, повʼязані з перебуванням переселенців,
– наголосив президент.
Найближчим часом усі деталі комплексної програми розʼяснить Денис Шмигаль.
Дивіться нічне звернення Зеленського від 18 березня: