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      Люди не сприймають нас як владу, – суддя розповіла важливі деталі судової реформи

      16 Читать новость на русском
      Суддя з Рівненщини Олександра Жуковська
      Суддя з Рівненщини Олександра Жуковська / 24 канал

      Вже п'ятий рік в Україні триває реформа судочинства. Однак все частіше можна почути, що вона все ж таки провалилася. На підтвердження цього, можна згадати скандальні рішення, які й досі ухвалює Окружний адмінсуд Києва.

      Суддя з Рівненщини Олександра Жуковська моє свій погляд на це питання. У програмі "Он воно як" вона зауважила, що для того, щоб оцінити судову реформу в Україні, треба зрозуміти, якою була її кінцева мета. Якщо мета була досягнена, то можна говорити, що вона вдалася. 

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      Ведуча програми Аліса Юрченко нагадала, що, коли прописували нове законодавство, завданням було очистити судову систему і повернути довіру до суддів. Олександра підкреслила, що не судову систему, а – владу.

      Система – це трошки інше. У тому то й проблема. Люди не сприймають нас як владу. І суддям також пояснювали, що мета реформи – очищення. Тож, якщо ми говоримо про очищення, тоді судова реформа прекрасно вдалася. Було трохи більше за 9 тисяч суддів, а залишилося приблизно 5, з повноваженнями – 4. Суддівський корпус очистили наполовину,
      – пояснила суддя.


      Суддя з Рівненщини Олександра Жуковська

      Юрченко додала, що ще одним завданням було – привести нових людей у систему, але ми бачимо, що таких мало.

      Якщо завдання було – привести нових. Тоді – ні, наполовину. Для себе реформу я розуміла зовсім інакше. Я вважала, що метою реформи є покращення функціонування. І якби метою судової реформи було дійсно незалежність влади, то тоді вона взагалі провалена,
      – заявила Жуковська.

      Підсумовуючи суддя сказала, що мова йде не про якусь примарну незалежність. На її думку, існують два види незалежності: індивідуальна та інституційна. Під інституційною незалежністю Жуковська розуміє самостійність судової влади. 

      Якби я не залежала від бажання багатьох інших членів та органів урядування, якби я знала, що мене чекає завтра. Наприклад, якщо я пройшла оцінювання, то я йду працювати далі. Тоді я була б незалежною і знала, що вони не можуть на мене вплинути,
      – сказала суддя.

      Вона підкреслила, що в інституційному плані її можуть не допустити до здійснення своїх повноважень, а отже у такий спосіб повпливати на неї.

      blog_ava
      Про що йдеться у формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали
      1 жовтня
      11669
      Теги: Судді Законодавство Новини України Реформи
      Джерело: 24 канал
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