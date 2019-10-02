Люди не сприймають нас як владу, – суддя розповіла важливі деталі судової реформи

Вже п'ятий рік в Україні триває реформа судочинства. Однак все частіше можна почути, що вона все ж таки провалилася. На підтвердження цього, можна згадати скандальні рішення, які й досі ухвалює Окружний адмінсуд Києва.

Суддя з Рівненщини Олександра Жуковська моє свій погляд на це питання. У програмі "Он воно як" вона зауважила, що для того, щоб оцінити судову реформу в Україні, треба зрозуміти, якою була її кінцева мета. Якщо мета була досягнена, то можна говорити, що вона вдалася.

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Ведуча програми Аліса Юрченко нагадала, що, коли прописували нове законодавство, завданням було очистити судову систему і повернути довіру до суддів. Олександра підкреслила, що не судову систему, а – владу.

Система – це трошки інше. У тому то й проблема. Люди не сприймають нас як владу. І суддям також пояснювали, що мета реформи – очищення. Тож, якщо ми говоримо про очищення, тоді судова реформа прекрасно вдалася. Було трохи більше за 9 тисяч суддів, а залишилося приблизно 5, з повноваженнями – 4. Суддівський корпус очистили наполовину,

– пояснила суддя.



Суддя з Рівненщини Олександра Жуковська

Юрченко додала, що ще одним завданням було – привести нових людей у систему, але ми бачимо, що таких мало.

Якщо завдання було – привести нових. Тоді – ні, наполовину. Для себе реформу я розуміла зовсім інакше. Я вважала, що метою реформи є покращення функціонування. І якби метою судової реформи було дійсно незалежність влади, то тоді вона взагалі провалена,

– заявила Жуковська.

Підсумовуючи суддя сказала, що мова йде не про якусь примарну незалежність. На її думку, існують два види незалежності: індивідуальна та інституційна. Під інституційною незалежністю Жуковська розуміє самостійність судової влади.

Якби я не залежала від бажання багатьох інших членів та органів урядування, якби я знала, що мене чекає завтра. Наприклад, якщо я пройшла оцінювання, то я йду працювати далі. Тоді я була б незалежною і знала, що вони не можуть на мене вплинути,

– сказала суддя.

Вона підкреслила, що в інституційному плані її можуть не допустити до здійснення своїх повноважень, а отже у такий спосіб повпливати на неї.