Люди помирають не через зношування організму, – науковці

Справжня причина смерті людини пов'язана не зі зношуванням організму. Людина старіє і помирає через серйозні погіршення, пов'язані з процесом переробки клітинами власних компонентів.

Такого висновку дійшли вчені Ланкастерського університету, Університетського коледжу Лондона і Коледжу Квін Мері, передає EurekAlert!.

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Під час дослідів науковці з'ясували, що у круглих черв'яків відбувається старіння через роботу небажаних генів. На їхню думку, такий же механізм присутній і у людей.

Біологічні процеси, які є нормою для молодого організму, що розвивається, продовжують відбуватись і у пізнішому віці, тим самим порушуючи гомеостаз організму.

Справжня причина смерті людини пов'язана з процесом переробки клітинами власних компонентів

Результатом цього стають такі захворювання, як деменція, рак, порушення серцево-судинної системи та хронічна обструктивна хвороба легень.

Учені проаналізували ознаки старіння у нематод (круглі черви) Caenorhabditis elegans, лабораторні штами яких живуть 2-3 тижні. В результаті експерименту з'ясувалось, що одну з основних ролей відіграють гени, які кодують білки, що беруть участь у процесі аутофагії.

До слова, британські науковці розробили сполуки, які можуть зупинити процес старіння людських клітин.

Що таке гомеостаз? Це стан рівноваги динамічного середовища, у якому відбуваються біологічні процеси. Він підтримується безперервною роботою систем органів кровообігу, дихання, травлення, виділення тощо, виділенням у кров біологічно активних хімічних речовин, які забезпечують взаємодію клітин і органів.

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