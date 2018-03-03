Люди яких професій розлучаються найчастіше: нове дослідження

Експерти американського сайту Zippia, що спеціалізується на кар'єрі і пошуку роботи, проаналізували дані Бюро перепису населення США та з’ясували, з якими професіями люди найчастіше втрачають сім’ю.

Про це повідомляють на The Independent.

Нова статистика показала, що 42% шлюбів сьогодні закінчуються розлученням, не проживши навіть 20 років спільного життя. Велику роль в розлученні відіграють і професії людей. Експерти підрахували та з’ясували, що лідерами за кількістю розлучень є військові.

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Згідно зі статистикою, вони на 30 відсотків частіше за інших розлучаються, не проживши в шлюбі 20 років. А все через те, що представники таких професій частіше відчувають стрес, проводять мало часу з сім'єю і рідше перебувають вдома.

У список найбільш несприятливих для шлюбу професій також увійшли автомеханіки і логісти. Щодо тих професій, представники яких розлучаються рідше інших, то до них увійшли релігійні працівники, стоматологи і логопеди.