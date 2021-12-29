Людина честі, – ексдружина Гарбарука відреагувала на скандал з його ефектною супутницею

Колишня дружина ексзаступника міністра освіти Ігоря Гарбарука Анастасія Матюшевська вирішила розлого не коментувати скандал щодо його фото з ефектною супутницею. Втім, висловила ексчоловіку підтримку.

Жінка стала на захист колишнього. Запевняє, що про скандал нічого не знає, бо це не її завдання.

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Чоловіка назвала прикладом професіоналізму

Матюшевська є гештальт-психотерапевткою та професійною сексологинею. Ексчоловіка вона називає людиною найвищого ступеня професіоналізму.

Одне скажу: я за нього цілком! Він людина честі, гідності і вищого ступеня професіоналізму,

– наголосила жінка.

Воне не відповіла, чи правильною, на її думку, була реакція суспільства на фотографію Гарбарука і Тишкун. Однак порадила журналістам опиратися на те, що "Ігор Миколайович є людиною честі".

Насамкінець додала, що повинна бути йому хорошою підтримкою у вигляді колишньої дружини і матір'ю його доньки.

Що відомо про скандал

Нещодавно в мережі розгорівся скандал через ефектний образ супутниці Гарбарука – Христини Тишкун. Під час візиту до Львівської міськради із ним жінка одягнула чорну сукню з глибоким декольте.

Деяким користувачам мережі такий образ здався недоречним. Тому на політика та дівчину линула хвиля хейту.

Заступник глави МОН Гарбарук відреагував на хейт, оприлюднивши у фейсбуці вірш Редьярда Кіплінга. Він починається з рядків: "Як вистоїш, коли всі проти тебе..."

Згодом Гарбарук звільнився з посади заступника міністра.



Фото, яке спричинило скандал / Світлина із соцмереж