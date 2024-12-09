Time показав список кандидатів на звання "Людина року 2024": у переліку – Навальна, Маск і Трамп

Американський журнал Time оголосив претендентів на звання "Людина року 2024". До списку потрапили Юлія Навальна, дружина померлого опозиціонера Олексія Навального, мільярдер Ілон Маск, а також новообраний президент США Дональд Трамп.

Однак це ще не повний перелік, загальна кількість претендентів на звання сягає 10. Про те, хто ще потрапив до вищезгаданого списку, розповідає 24 Канал з посиланням на Time.

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Хто претендує на звання "Людина року 2024"

До списку потрапила дружина російського політика – Юлія Навальна. Time пише, що росіянка нібито "опинилася в центрі уваги" саме впродовж 2024 року, зокрема після смерті опозиціонера у російській колонії у лютому. Пізніше вона мала зустрічі з низкою світових лідерів, серед яких опинився Джо Байден.

У переліку кандидатів є й американський мільярдер Ілон Маск. За даними видання, він збільшив свою "владу" після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента У США, якого бізнесмен завзято підтримував. Його вже визнавали людиною року у 2021.

Власне і сам Дональд Трамп став претендентом на це звання. Журнал вважає його перемогу на виборах "історичною", оскільки він зібрав голоси у всіх хитких штатах й стане найстарішим президентом в історії США, попри рішення суду присяжних у Нью-Йорку, який засудив його за 34 звинуваченнями в шахрайстві.

Його суперниця на виборах, представниця Демократичної партії Камала Гарріс також стала кандидаткою на вищезгадане звання. Відомо, що вона вже була на обкладинці у 2020 році разом з Джо Байденом, коли той переміг на виборах, обійшовши Дональда Трампа.

Також у списку претендентів – прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Його видання називає одним із "найвпливовіших і суперечливих світових лідерів цього року"., хоч МКС і видав ордер на його арешт за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року і до 20 травня 2024 року.

Серед номінантів опинився американський підприємець Марк Цукерберг, який наразі є четвертою найбагатшою людиною у світі й впродовж 2024 року мав кілька судових справ щодо його компанії Meta, якій належать Facebook, Instagram. Йшлося про вплив соцмереж на молодь та поширення дезінформації.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, у якої діагностували рак, теж опинилася у списку. У січні 2024 їй зробили операцію на черевній порожнині, і хоч операція, як казала сама принцеса, минулася успішно, аналізи показали наявність раку, внаслідок чого лікарі порадити їй пройти курс профілактичної хімієтерапії.

Також кандидатами стали Клаудія Шейнбаум, яка стала першою жінкою-президенткою Мексики, а також подкастер Джо Роган, кожен випуск якого слухає орієнтовно 11 мільйонів людей. Його проєкт вважається найкращим на платформі Spotify уже п’ятий рік поспіль.

Перелік замикає американський юрист Джером Павелл, який обіймає посаду голови Федеральної резервної системи. Саме він, як зазначає видання, керував економікою, яку виборці визначили як головну проблему на виборах 2024 року.

Нагадуємо, у 2023 році на обкладинку видання Time потрапила американська зірка Тейлор Свіфт. Журнал називав її "надзвичайною оповідачкою" та мисткинею, досягнення якої є "такими величезними, що перераховувати їх здається майже недоречним".