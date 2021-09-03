Людина зайнята, – Зеленський не знає, коли Байден зможе відвідати Україну

Джозеф Байден на зустрічі із Володимиром Зеленським заявив, що хотів би відвідати Україну. Звісно, президент України запросив його.

Втім, відповіді, коли це може статися, наразі немає. Адже, як пояснив Володимир Зеленський, Байден – людина заклопотана.

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"Ми запросили"

Загалом Володимир Зеленський зізнався, що позитивно оцінює свій візит. США він назвав стратегічним партнером, який таким є на ділі, а не лише на слові. Як доказ цього – спільна заява обох президентів, опублікована за підсумками зустрічі.

Щодо візиту Байдена в Україну, то головне зроблено, – президента США запросили.

Ми запросили, коли зможе (приїде – 24 канал) …Людина зайнята,

– сказав Зеленський.

Байден заявив, що хоче в Україну

Джозеф Байден на зустрічі 1 вересня із Зеленським заявив, що у майбутньому хоче приїхати з візитом в Україну.

В Україні Байден був аж 6 разів, однак жодного – у статусі президента.

Він відвідував Україну на посаді віцепрезидента у 2009, 2014-му, 2015-му. Востаннє у Києві він був у січні 2017-го. Тоді він зустрічався із Віктором Ющенком, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.

На посту президента США Байден вперше приїхав у Європу у червні 2021 року. Він зустрівся із Володимиром Путіним, був на саміті G7.

Повний текст публікації "Голосу Америки"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати свого візиту в США Російській службі "Голосу Америки". Він, зокрема, повідомив, що запросив президента США Джо Байдена відвідати Україну.