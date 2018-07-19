Людиноподібний робот Софія відзначилася цікавими заявами

Всесвітньовідомий робот Софія відвідала Грузію, де взяла участь, у глобальному саміті Партнерства відкритого уряду (OGP). На заході, зокрема, запитували її, чи вона ототожнює себе із жінкою та для чого людям штучний інтелект.

Так, Софія заявила, що їй подобається бути жінкою, передає "Ехо Кавказу".

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"Мені подобається ідентифікувати себе, як жінку. Багато людей задають мені питання про права жінок. Я рада, що у мене є можливість висловити думку в умовах рівності", – переконує людиноподібний робот.

Крім того, Софія зауважила, що штучний інтелект допомагає суспільству у повсякденній діяльності, роблячи життя людей менш напруженим і стресовим.

"Роботи можуть полегшити людям повторювані завдання та допомагають ухвалити правильніше рішення", – додала вона.

Нагадаємо, наприкінці січня ЗМІ поширили інформацію, що під час однієї з панелей на Всесвітньому економічному форумі у Давосі робот Софія не зуміла відповісти на питання про те, як побороти корупцію в Україні. Однак згодом з’ясувалося, що причина такої "поломки" полягає в особливостях її роботи.

Хто така робот Софія? Це один із найвідоміших людиноподібних роботів у світі. Вона знає кілька мов, однак у Європі та США спілкується англійською. Також Софія вміє ходити, а її перші кроки свого часу стали хітом інтернету. Створила ж Софію гонконгська компанія Hanson Robotics, яка активувала її у 2015-му. Наприкінці жовтня 2017 року Софія отримала підданство Саудівської Аравії та трохи згодом заявила про намір створити власну сім’ю. А у 2018 році вона стала зіркою індійської версії модного журналу Cosmopolitan – це був перший випадок в історії, коли на обкладинку глянцевого видання потрапляє фото робота.

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