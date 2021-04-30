Людям з Індії заборонять в'їзд в Україну

З 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії, заборонять в'їзд до України. Не можна буде в'їжджати майже всім, хто перебував у країні протягом 7 днів, але є винятки.

Все через серйозний спалах коронавірусу в Індії. Останніми днями в країні фіксують понад 300 тисяч випадків хвороби за добу. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Кому дозволять в'їзд

Українці, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, що в'їжджають в нашу державу, прибувши з Індії, мають відбути самоізоляцію. При цьому неважливо, які у них результати ПЛР-тесту.

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