Люксембург визнав Голодомор геноцидом українців

Парламент Люксембургу 13 червня ухвалив рішення щодо визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Це рішення є ще одним кроком до відновлення історичної справедливості стосовно українців.

Таким чином Люксембург долучився до трьох десяток інших країн, які визнали Голодомор геноцидом. Наразі текст ухваленої резолюції на сайті парламенту Люксембургу – не наводиться.

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Представники української влади відреагували на рішення Люксембургу

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що вважає це голосування "історичним". Він також зазначив, що світ не має забувати українців, які постраждали внаслідок сталінського Голодомору.

Цей крок вшановує мільйони жертв та відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору геноцидом продовжує зростати,

– сказав він.

Відреагував на це рішення і прем’єр-міністр нашої країни Денис Шмигаль. Він також подякував палаті депутатів герцогства за визнання Голодомору та підтримку нашої держави.

"Не можна забувати про мільйони жертв тоталітарного московського режиму", – підкреслив він.

Наразі достеменно невідомо, як саме відбувалося голосування в Люксембурзі. Попри це, чергове таке рішення підтверджує, що країни Заходу визнають масовий геноцид українського народу радянською владою.

Країни Заходу визнають Голодомор геноцидом нашого народу