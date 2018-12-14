Люксембург – Україна: стало відомо місце проведення матчу відбору до Євро-2020

Стало відомо місце проведення матчу другого туру кваліфікації Євро-2020 Люксембург – Україна.

Матч відбудеться 25 березня 2019 року на стадіоні "Жозі Бартель", який вміщує 8 054 глядачів та розташований у столиці країни – Люксембургу. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Збірна України у відбірковому турнірі Євро-2020 зіграє в групі B, де її суперниками будуть збірні Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Нагадаємо, що свій перший матч відбору збірна України проведе в Лісабоні проти Португалії на "Ештадіу да Луш" 22 березня.

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