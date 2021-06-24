Люстрований ексглава прокуратури Черкащини отримає 1 мільйон гривень

Черкаський окружний адмінсуд зобов’язав сплатити ексочільнику Черкаської обласної прокуратури Віктору Миколенку понад мільйон гривень компенсації за вимушений прогул. Річ у тім, що раніше він потрапив під люстрацію.

Миколенко був головним прокурором області з березня до жовтня 2014 року. Однак наприкінці року його звільнили через "люстрацію", внісши відомості про нього до відповідного реєстру.

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