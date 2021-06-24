Люстрований ексглава прокуратури Черкащини отримає 1 мільйон гривень
Джерело:"1800"
Черкаський окружний адмінсуд зобов’язав сплатити ексочільнику Черкаської обласної прокуратури Віктору Миколенку понад мільйон гривень компенсації за вимушений прогул. Річ у тім, що раніше він потрапив під люстрацію.
Миколенко був головним прокурором області з березня до жовтня 2014 року. Однак наприкінці року його звільнили через "люстрацію", внісши відомості про нього до відповідного реєстру.
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Суд поновив на посаді
Наприкінці 2020 року Черкаський окружний адміністративний суд своїм рішенням зобов’язав поновити Миколенка на посаді прокурора, а також виплатити йому понад 1,2 млн гривень компенсації "за вимушений прогул".
У березні 2021 року апеляційна інстанція частково скасувала це рішення черкаських судів, але визнали протиправним звільнення Миколенка. Судді вирішили, що провину й участь Миколенка в узурпації влади не довели у належний спосіб.
Крім того, зобов’язали видалити відомості про Миколенка з порталу.
Експрокурор хоче компенсацію
Відповідно, Миколенко повторно звернувся до суду з позовом до Черкаської обласної прокуратури стосовно стягнення близько 1,2 мільйона гривень компенсації. Його вимогу задовольнили.
Ба більше, чиновник втретє звернувся до Черкаського окружного адміністративного суду з позовом стосовно відшкодування йому близько 300 тисяч гривень за несвоєчасне поновлення на посаді. Відтак його мають поновити на посаді обласного прокурора.