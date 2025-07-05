"Картинка важливіша": у Ялті з лютого 2022 року жодного разу не лунала повітряна тривога
- У Ялті з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не оголосили жодної повітряної тривоги, щоб не псувати "картинку спокою" для туристів і пропаганди.
- Попри регулярні вибухи та активність українських безпілотників, оповіщення про небезпеку не працює навіть біля військових частин.
У Ялті з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жодного разу не оголосили повітряну тривогу. Окупанти бояться псувати "картинку спокою" у місті для туристів та своєї пропаганди.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України "Жовта стрічка".
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Сирен немає навіть під час атак на Крим
З лютого 2022 року у Ялті не лунала сирена навіть під час атак на військові об'єкти у тимчасово окупованому Криму.
Місцеві розповідають, що оповіщення про небезпеку не працює й поблизу частин, де дислокуються зенітні комплекси чи авіація.
І все це на тлі регулярних вибухів у різних частинах півострова та активності українських безпілотників,
– зауважують у "Жовтій стрічці".
Активісти кажуть, що причина цього очевидна. Адже окупаційна влада не хоче псувати "картинку спокою" для туристів і пропаганди.
"Інструкції явно застарілі, але нових колаборанти поки що в Москви не отримали", – кажуть у "Жовтій стрічці".
Там також зауважили, що це черговий приклад того, що для Росії людське життя – не пріоритет. Для неї головне, "аби на камеру все виглядало".