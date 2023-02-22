Вдарять морози до -17: в яких областях ще прогнозують сильне похолодання
Лютий вже плавно добігає свого кінця. Однак, зима ще наостанок хоче показати свій характер. Тож цього тижня у частині областей знову сильно похолодає.
У четвер температура повітря знову знизиться. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Дивіться також Морози на Сході та дощі на Заході: прогноз погоди в Україні на 22 лютого
23 лютого у північно-східних та східних областях вночі навіть 12 – 17 градусів морозу,
– зазначила Наталія Птуха.
У п'ятницю, 24 лютого, стовпчики термометра сягатимуть -10...-16 градусів. Однак, місцями можливо навіть до -19. Втім, синоптики дають надію, що вже у суботу в Україні очікується послаблення морозів.
До речі Чому на Сході України зазвичай сильніші морози: пояснення синоптика