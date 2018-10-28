Льюїс Хемілтон – чемпіон Формули-1 сезону 2018 року

На гран-прі Мексики Льюїс Хемілтон з Medcedes не зумів фінішувати на подіумі. Та зважаючи на те, що пілот Ferrari Себастьян Феттель фінішував лише другим, саме британець став чемпіоном світу. Для Хемілтона це п’ятий титул у кар’єрі.

Сама гонка розпочалася з невдачі Даніеля Ріккардо з Red Bull. Загалом за підсумками гран-прі Мексики саме австралійця можна назвати найбільшим невдахою. Вигравши напередодні поул-позишн, він запізнився зі стартом, тож його обійшли напарник Макс Ферстаппен та Хемілтон. Позаду нього ж залишилися Феттель та Валттері Боттас з Medcedes.

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Після першої серії піт-стопів перегони очолив Ферстаппен. Другим їхав Хемілтон. Однак Феттель доволі швидко догнав своїх суперників. І навіть зумів обійти пілота Medcedes на 39-у колі.

Хемілтон загалом провів не надто вдалу гонку. Після того, як його обійшов Феттель, британець пропустив попереду себе і Ріккардо. Через коло ще один пілот Medcedes допустився помилки, і вже Кімі Райкконен з Ferrari обійшов Боттаса.

LAP 48/71: Ricciardo's pressure pays off!



Hamilton locks up, goes over the grass and down to P4#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/d5z0VOwxZ9 — Formula 1 (@F1) 28 жовтня 2018 р.

Лідирували ж пілоти Red Bull, і у команді могли розраховувати на дубль. Та не склалося. За дев’ять кіл до фінішу у Ріккардо виникли проблеми з мотором, і він зійшов з траси. Це вже восьме сходження для пілота у цьому сезоні.

Натомість дубль, правда без перемоги, святкували пілоти Ferrari. Хоча великої радості в них не було. зважаючи на те, що Феттель не зумів виграти гран-прі Мексики, Хемілтон достроково виграв чемпіонат світу. І став п’ятиразвим чемпіоном. Німець став віце-чемпіоном цього сезону.

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Щодо переможця гран-прі Мексики, то ним став Макс Ферстаппен. Це його друга перемога у цьому сезоні (до цього він виграв гран-прі Австрії) та п’ята у кар’єрі. При цьому він захистив титул переможця гран-прі Мексики, коли виграв тут у 2017 році.

До слова, лише четверо гонщиків завершили гонку в колі з лідером. Валттері Боттас поступився переможцю на один круг, а всі інші – на два.

Попереду ще залишилися два гран-прі – 11 листопада у Бразилії та 25 листопада в Абу-Дабі.